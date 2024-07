Netflix ha in sviluppo oltre 80 giochi il titolo multiplayer di Squid Game ha un periodo di uscita

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 20 luglio 2024)ha rivelato che è attualmente alle prese con lodi più di 80per la piattaforma, dove tra questi troviamo anche undi Squad, innel corso del 2024. Come riportato daSpot, il Il co-CEO e presidente di, Greg Peters, ha affermato che all’interno della società hanno intenzione di rilasciare almeno un nuovo gioco al mese all’interno della seziones dell’app. Una delle prossime grandi uscite è il nuovodi, in arrivo quest’anno insieme alla stagione 2 della serie TV. Inl’ex capo di Halo e Destiny, Joseph Staten, sta lavorando consu un gioco multipiattaforma AAA. Peters ha aggiunto che una delle uscite più importanti pers fino ad ora è stato Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.