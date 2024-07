Napoli-Mantova secondo test per Conte | la formazione ufficiale azzurra Osimhen neanche in panchina

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 20 luglio 2024) Ecco le scelte di Antonioper ilstagionale, in programma a Carciato contro ildi Possanzini. Tra circa un’oretta ildi Antonioaffronterà al campo di Carciato ildi Davide Possanzini, rivelazione dell’ultimo campionato di Lega Pro e protagonista il prossimo anno in serie B. Primocontro un club professionista per lae l’allenatore pugliese potrà saggiare meglio la condizione dei suoi uomini.lo ha sottolineato anche ieri durante la presentazione, i giocatori hanno i carichi ancora sulle gambe ma lo staff tecnico analizzerà i progressi tecnici e tattici – oltre che fisici – di tutti i giocatori a disposizione.