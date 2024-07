Napoli-Mantova | Osimhen Assente Cessione Imminente?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 20 luglio 2024)non convocato per: un indizio sulla sua possibileal PSG? Le ultimissime notizie.al PSG in Vista? A mezz’ora dal fischio d’inizio dell’amichevole, emergono le formazioni ufficiali delle due squadre. Tuttavia, a catturare l’attenzione è l’assenza di Victor, non presente né in campo né in panchina.Verso l’Addio: Il PSG Chiama, Lukaku Pronto a Sbarcare aL’esclusione totale didalla lista dei convocati per la sfida contro ilpotrebbe essere un chiaro segnale di una. Il PSG sembra essere la destinazione più probabile per il talentuoso attaccante nigeriano, con ilche starebbe già lavorando per assicurarsi il sostituto ideale.