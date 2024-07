Matrimonio di Federico Chiesa e Lucia Bramani | cerimonia e banchetto in Maremma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Grosseto, 20 luglio 2024 – Fiori d’arancio per. L’esterno d’attacco della Juventus e della Nazionale si uniscono in. Hanno scelto la Toscana e lapernuziale. Prima la funzione religiosa in Duomo a Grosseto. Transennato l’esterno della. Parzialmente bloccata quindi una parte del centro storico. Quanto costa ildiAlle transenne, fuori dal Duomo, tanta gente che attende l’arrivo degli sposi. Molti sono tifosi juventini, con indosso magliette della squadra bianconera. Nellaintanto fervono gli ultimi preparativi, con i ritocchi agli allestimenti floreali. Molti i volti noti del calcio e dello spettacolo. Ilnuziale è a una trentina di chilometri di distanza, nelle campagne di Poggi del Sasso, al Castello di Vicarello.