Malattia di Newcastle focolaio in Brasile Decretata l’emergenza zoosanitaria e bloccato l’export di pollame

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 luglio 2024 – Inè statanello Stato di Rio Grande do Sul, a seguito della scoperta di undidi– o pseudopeste aviaria. Si tratta di una delle più temute malattie virali che colpisce gli uccelli, domestici e selvatici. Il decreto, in vigore per 90 giorni, prevede “il sacrificio di tutti i volatili in cui è stato confermato il”, oltre che la disinfezione del luogo e l’istituzione di un sistema di protezione zone e sorveglianza in un perimetro di 10 kilometri. Influenza aviaria, sintomi e come si trasmette POLLI AVIARIA - GERMANIA - NELLA FOTO UN ALLEVAMENTO DI POLLI AD ESSEN . Per precauzione, sono state sospese le esportazioni die derivati verso 44 Paesi del mondo, fra cui quelli dell’Unione europea.