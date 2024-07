Lo sport e l’ambiente Un connubio perfetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Ginnastica dinamica militare italiana sostiene la pulizia delle spiagge romagnole. Partendo dal presupposto che il benessere inizia da un ambiente pulito, Gdmi in collaborazione con Legambiente, è orgogliosa di comunicare questa novità, attraverso un evento speciale che, oltre a promuove la salute fisica attraverso l’allenamento, incentiva anche la consapevolezza ecologica, unendo i partecipanti in un’attività significativa per la comunità e. Losposa dunque l’ecologia e sarà decisamente un allenamento per certi versi unico, quello in programma sabato. L’appuntamento è nella spiaggia libera della zona di Ponente di Cesenatico di fronte al Sand Gate, dove dalle 18 alle 19 si terrà un allenamento aperto a tutti, al quale parteciperà anche Francesco Occhipinti, presidente di Legambiente Forlì-Cesena.