LIVE Berrettini-Tsitsipas 7-6 ATP Gstaad 2024 in DIRETTA | l’azzurro vince al tie-break il 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Ace (4°)!! 15-0 Riparte con una primante. Clamoroso primo parziale alla battuta per il romano, che ha perso due punti (con la prima curiosamente) su 32 disputati al servizio! Ha messo 29 prime su 32!7-6(6)! Con l’ennesima primante del set,si porta avanti! 7-6 SUPER passante in slice lungolinea di, che passa facile con il dritto dopo! Serve per il 1° set! 6-6 NOO! Di poco lungo il dritto definitivo inside in. Lo aveva inchiodato perfettamente al rovescio peccato! 6-5 Altra gran prima, altro dritto solido, chiusura al volo! Set point. 5-5 Servizio e dritto sulla riga. Perfetto il romano!! 4-5 Manovra alla grande e chiude con il dritto. Serve. 4-4 Ace (3°). 4-3 Servizio e dritto! Passa a condurre il romano. 3-3 Servizio e dritto