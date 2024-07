L' inciucio dell' Ursula bis? Altri 5 anni di sciagura Salis da regime del terrore intervista a Vannacci

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) «Sono un incursore paracadutista e so per certo che non esiste un punto preciso di atterraggio. Quando abbandoni la rampa di un velivolo l'unica certezza è che prima o poi i piedi li poggerai sul mondo. E io sono ancora in volo». Chi pensava ad un Robertodepresso ed arrendevole dopo la bocciatura da vicepresidente del gruppo dei Patrioti rimarrà (nuovamente) deluso.Si aspettava un simile atteggiamento nei suoi confronti? «Non casco in questa provocazione, ci hanno già provato i suoi colleghi. I detrattori se ne facciano una ragione. E continuo a esprimere la mia somma gratitudine ai suoi colleghi di Repubblica, Corriere, Il Fatto e Fanpage che mi rincorrono tra i corridoi di Strasburgo e seguitano a promuovere con dovizia di particolari le mie gesta. Grazie ragazzi. Senza di voi la vita sarebbe molto più dura».