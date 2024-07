La Tragedia di Chance Perdomo | Una Carriera Interrotta ed Il Ruolo in Gen V

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 20 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,, una stella nascente a Hollywood, ha visto la sua promettentebruscamente a causa di un tragico incidente motociclistico nel marzo 2024. Solo pochi mesi fa, l’attore ha perso la vita, lasciando un vuoto nel mondo dell’intrattenimento.era uno dei protagonisti di Gen V, lo spin-off della serie di successo di Amazon, The Boys. Tuttavia, la sua connessione con questo universo depravato e violento era iniziata molto prima, quando aveva quasi ottenuto unin The Boys come un personaggio completamente diverso. L’Audizione per Hughie Campbell The Boys, basato sull’omonima serie a fumetti di Dynamite Entertainment, è noto per il suo approccio esagerato e ultra-violento ai supereroi, contrastando nettamente con l’universo cinematografico Marvel.