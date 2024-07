‘Imola in musica’ si riaccende | Colapesce Dimartino e Baby K sul palco con due maxischermi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Imola, 20 luglio 2024 – Ospiti d’eccezione, maxi schermi in piazza Matteotti, e una città pronta ad accogliere oltre 80.000 persone come lo scorso anno. Dall’1 all’8 settembre Imola danza sulle note di oltre centouno concerti di “Imola in musica”, la manifestazione organizzata dal Comune, giunta quest’anno alla sua 28ª edizione. Previsti centoventicinque eventi, volendo ricomprendere anche gli incontri, le mostre e le proiezioni.