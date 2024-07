Il grande abbraccio a Margherita | Grazie per quello che sei stata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Le note del piano di "Comptine d’un autre été, l’après-midi" di Yann Tiersen hanno accompagnato l’arrivo diSalvucci, ieri pomeriggio, nella piazza di Colmurano. La psichiatra di 28 anni aveva perso la vita il 28 giugno a Madeira, travolta da un’onda. La cerimonia, presieduta da don Frediano, zio della ragazza, con a fianco più sacerdoti, èpiena di parole d’amore. "Avevi insistito molto per quella vacanza, che tutti e quattro insieme non facevamo da più di dieci anni – è stato l’esordio che i genitori, Ornella Formica, maestra elementare ed ex sindaco del paese, e Piergiovanni detto "Pg" hanno fatto leggere a due parenti –. I primi giorni sono stati bellissimi". La madre e il padre hanno ripercorso la tragedia sulla "pozza della morte", come la chiamano le persone del posto, nell’"mortale" dell’onda prima di cadere nell’oceano.