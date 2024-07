Il caldo uccide le cozze Morìa negli allevamenti di Taranto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 20 luglio 2024) AGI - Le temperature elevate di questi giorni e il surriscaldamento dell'acqua distruggono ledi. Il prodotto ittico che è ancora in mare in attesa di essere raccolto per la vendita, "muore" per asfissia. "Ladelleche è arrivata puntuale e terribile con ildi questi giorni - dicono Legacoop AgroalimentareDipartimento Pesca, Agci Agrital, ConfcooperativeFedercoopesca, Unci Agroalimentare, ConfcooperativeFedercoopesca, Casaimpresa Confesercenti, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila pesca - sulle facce dei mitilicoltori 'legali' si legge la delusione, la rabbia, lo sconforto. Ladelleè come un flagello divino, distrugge lavoro e sacrifici di mesi.