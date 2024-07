F1 in tv oggi GP Ungheria 2024 | orari FP3 e qualifiche streaming diretta Sky differita TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024), sabato 20 luglio, andrà in scena la seconda giornata del week end del GP d’, tredicesimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul tracciato dell’Hungaroring si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e leandranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale. LALIVE DI FP3 EDI F1 ALLE 12.30 E ALLE 16.00 Per la conformazione del tracciato, leavranno un’importanza simile a Montecarlo. Difficile, infatti, sorpassare su questa pista, a eccezione di curva-1. Pertanto, conquistare una posizione in griglia di partenza adeguata alle proprie esigenze sarà di capitale importanza per garantirsi una bel GP domani. La Ferrari spera di mettere insieme i pezzi del puzzle e di sfruttare al meglio il potenziale della propria monoposto.