Digestore sindaci contro Feronia | Se ne vada

(Di sabato 20 luglio 2024) Il sindaco di Mondavio Mirco Zenobi esprime sostegno a Terre Roveresche. Lo fa in merito alla notifica alla dittadella decadenza del titolo edilizio per la costruzione del biodi Barchi (il rendering), motivata con il mancato avvio dei lavori entro la data limite del 30 giugno 2024. Al contempo, il primo cittadino mondaviese sollecita Provincia e Regione a chiudere la ‘partita’ e invita direttamentea desistere dal suo progetto. "Sosteniamo l’azione del Comune di Terre Roveresche – afferma - non solo per quanto riguarda i ricorsi ancora pendenti al Tar e al Consiglio di Stato, ma anche relativamente all’atto, forte, con cui ha ora dichiarato la decadenza del titolo edificatorio".