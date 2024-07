Colapesce e Dimartino sul monte Moscosi per RisorgiMarche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Concerto sui prati targatoquello di domani alle 18, che vedrà protagonistisul, tra Apiro e Poggio San Vicino. Dopo l’uscita dell’atteso album "Lux Eterna Beach" e dopo un tour invernale di numerosi sold out, il duo torna con "Lux Eterna Beach Estate 2024", una nuova serie di appuntamenti live. "Lorenzo e Antonio: due amici, due scrittori di canzoni tra i più ricercati e importanti sulla scena italiana dell’ultimo decennio – spiegano gli organizzatori –. Sono tornati sul palco dell’Ariston nel 2023 dopo il successo di "Musica Leggerissima" e del loro primo album insieme "I Mortali", brano che ha segnato il 2021 conquistando critica e pubblico. La versione in lingua spagnola di Ana Mena, con il titolo di "Mùsica Ligera", è diventata una hit internazionale vincendo ai Los 40 Music Awards 2022 come migliore canzone nella categoria Spagna".