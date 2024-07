Briatore | Come fa una famiglia a vivere con 4mila euro al mese? E Bonelli | Dà lezioni con la residenza a Montecarlo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 19 luglio 2024 - ", ospite del podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli, 2046, si chiedefaccia unacon 4 milaal. C`è chi vive con 700ale chi guadagna 50 milaale dàdi vita mentre dice no al salario minimo. Caro, è giunto il momento di introdurre una patrimoniale per i grandi patrimoni, così potremmo contribuire a finanziare le politiche contro la povertà. Dimenticavo,non potrebbe pagare la patrimoniale, né le tasse, poiché ha la". Così il leader di Avs Angeloentra in una polemica che imperversa già da ore sui social e scatenata dalle parole dell’imprenditore.durante il podcast si era chiestopotesse– appunto – “unadi 4 persone dove il papà guadagna tra 1.