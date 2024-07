Aria condizionata con porte aperte in questo paese europeo multe salate per i negozianti | e in Italia?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 20 luglio 2024) L’in estate continua a dividere favorevoli e contrari, tra coloro che la ritengono la miglior soluzione possibile per combattere l’afa e le alte temperature delle giornate estive e coloro che, invece, ne sconsigliano l’uso prolungato per i connessi rischi alla salute. I, i commercianti al dettaglio e tutti coloro che offrono servizi al pubblico (ristoratori, baristi ecc.) spesso si servono dell’per rendere più gradevole la permanenza nei locali dei degli avventori e dei clienti, non di rado accaldati turisti interessati all’acquisto di qualche souvenir da portare a casa o alla consumazione di cibi e bevande. Il punto però è che l’uso eccessivo dell’può portare a sanzioni, come accade in Francia.