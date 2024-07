Al via i lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione sulla Selice

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Al via idie didella piattaforma stradalestrada provinciale 610R “”. Prenderanno il via lunedì 22 luglio ididella piattaforma stradalestrada provinciale 610R “”. Per consentire tale intervento sarà sospesa la circolazione del traffico, eccetto residenti ed autorizzati, lungo la strada provinciale 610R “”, dal km 7+560 (innesto con la strada provinciale n. 59 Gardizza) al km 9+800 (innesto con la strada provinciale n. 35 Puntiroli e Mensa), dalle 5 del 22 luglio alle 19 del 9 agosto, nel comune di Con. In accordo con il Comune di Consono previste deviazioni. Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso indicante i percorsi di deviazione.