Windows bloccato da un aggiornamento tutti i sistemi informatici in ginocchio | aerei a terra e banche bloccate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) A causa di un upgrade applicato aiche ha dato enormi problemi, pare che iMicrosoft in ogni angolo del pianeta siano fuori uso. Pare, infatti, che gran parte delle linee aeree statunitensi siano, come appena spiegato da Sky TG24, i cuistessi sono peraltro inagibili a livello digitale. Si temono enormi ripercussioni a livello disanitari, amministrazioni pubbliche. In Usa, in diversi Stati, pare siail servizio d’emergenza 911. Microsoft ha rilasciato una dichiarazione: “”Siamo a conoscenza del problema e abbiamo coinvolto più team per risolverlo. Ne abbiamo scoperto il motivo”. Le interruzioni sono iniziate intorno all’una di notte, ora italiana. La società sta indagando sui problemi relativi ai servizi cloud negli Stati Uniti e su un malfunzionamento che interessa molte delle sue app e servizi.