Tir in fiamme traffico bloccato sull’A1 all’altezza di Firenze Nord

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Fuoco e, auto in coda e viabilità paralizzata. Questo lo scenario, con ilin A1 trae Barberino di Mugello, a causa dell’incendio di un mezzo pesante che trasporta carta al km 267 della tratta. Sul posto sono subito accorsi i pompieri, mentre il personale di Autostrade sta fornendo acqua agli automobilisti in coda: si tratta di circa 10 km di veicoli incolonnati, al momento.Leggi anche: Corte internazionale di giustizia: “Le politiche di insediamento di Israele violano il diritto internazionale” Come riportato dall’Ansa, il trattore stradale è stato sganciato dal rimorchio, i vigili del fuoco devono anche spegnere la vegetazione a lato delle careggiate. Il fumo impedisce la visibilità nel punto del rogo.