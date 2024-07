Those About To Die recensione | i gladiatori di Roma per una serie che convince ma non sorprende

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024)To Die, l'attesissimo dramma storico diretto da Roland Emmerich con Iwan Rheon e Anthony Hopkins con protagonisti i lottatori dell'Imperono. In streaming su Prime Video. Fin dai tempi di Ben-Hur, Spartacus e Il Gladiatore al cinema e die Spartacus in tv, il fascino degli spettatori per il peplum non si è mai spento. Non poteva quindi che creare attesa e chiacchiericcio intorno a sé la produzione internazionale di PeacockTo Die, la primadiretta dal Re dei disaster movie Roland Emmerich (Moonfall, Independence Day, Godzilla) con un cast tanto estero quanto italiano capitanato da Iwan Rheon e dalla nostra Gabriella Pession e impreziosito dalla presenza di Anthony Hopkins. Dopo essere stato girato a Cinecittà, il serial è disponibile su Prime