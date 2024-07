Tale e Quale Show Carlo Conti annuncia il cast ufficiale

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 19 luglio 2024) News Tv. Il prossimo autunno tornerà ad intrattenere i telespettatori del venerdì sera di Rai1 una nuova edizione dell’amatissimocondotto da. Un programma apprezzatissimo dagli italiani che nei palinsesti Rai non può certo mancare. Poche ore fa è arrivata una notizia bomba: il conduttore ha ufficialmente svelato ildella prossima edizione di. Vi anticipiamo che ci sarà un grande ritorno veramente inaspettato. (nua dopo le foto) Leggi anche: Fiorello al Nove sì o no? L’Ad di Discovery rompe il silenzio Leggi anche: Bianca Berlinguer, la notizia bomba da Canale 5: cosa succede “”,ilAnche la prossima edizione delntvedrà 11 concorrenti, che come sempre si metteranno alla prova nelle imitazioni delle più grandi star della musica italiana e internazionale.