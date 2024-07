Svegliaginevra firma la canzone originale della serie Sul più bello

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sul piùè il nuovo singolo diper l’omonimatv in uscita su Prime Video Sul piùè il nuovo singolo diper l’omonimatv in uscita su Prime Video, disponibile da venerdì 19 luglio per Columbia Records/Sony Music Italy. Sul piùè la nuovadiretta dalla regista Francesca Marino, in uscita il 29 luglio per Prime Video e prodotta da Eagle Production.Ritorna la penna scorrevole e melanconica di, capace di trasportare l’ascoltatore in un viaggio tra atmosfere romantiche e sognanti, grazie al testo ricco di immagini e suggestioni evocative. Il cantautorato anni ’90 e l’it-pop contemporaneo, creano un tappeto sonoro elegante e nostalgico, impreziosito dal timbro caldo e distintivocantautrice.