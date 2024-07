Scambio Chiesa-Raspadori per Tuttosport è possibile | Devono solo maturare i tempi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Trattative in corso tra le due squadre italiane Juventus e Napoli per untra Federicoe Giacomo. Nel fervore del calciomercato estivo, il nome di Federicocontinua a tenere banco in ambiente ‘napoletano’. Nonostante le rassicurazioni ufficiali di Cristiano Giuntoli durante la recente conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta, sembra che il futuro dell’esterno non sia così saldo alla Juventus. Secondo quanto riportato da, l’interesse del Napoli nei confronti del giocatore è noto da tempo e potrebbe finalmente tramutarsi in un’offerta concreta. Giacomo, dal canto suo, potrebbe lasciare il Napoli, con il club partenopeo che sta valutando seriamente la possibilità di una cessione. Questo scenario ha aperto la strada a speculazioni e indiscrezioni sulla possibilità di unotra le due squadre italiane.