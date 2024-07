Renzi unica possibilità anti-Meloni è il centrosinistra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) "Alle prossime politiche l'per cambiare rispetto al governoe Salvini è costruire unche costruisca un patto di governo puntuale, sui temi programmatici. E il PD di Schlein esplicitamente dice che contano i voti e non i veti, a differenza di ciò che diceva il PD del 2022. Non vedo spazi per un terzo polo anche alla luce delle inspiegabili divisioni, figlie di risentimenti e prive di elementi politici. Divisioni che noi con generosità abbiamo cercato di ricucire, anche accettando l'appello di Emma Bonino, a differenza di altri". Lo scrive Matteosulla sua Enews.