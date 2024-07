Rai Unirai | Brutto vizio etichettare i giornalisti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 19 luglio 2024) Francesco Palese, segretario dell’ROMA – “I pezzi di colore sulla Rai rappresentano ormai un genere letterario. Non deve comunque mai venir meno il rispetto tra colleghi, soprattutto se si tratta di donne. Altroè quello dipoliticamente chi svolge questo lavoro nel serpubblico. Non siamo in Parlamento. E per nessun motivo si deve mettere in discussione la dignità e la professionalità deie delle giornaliste Rai cadendo nei facili stereotipi di genere. Solidarietà alle colleghe Lisa Marzoli, Margherita Basso, Simona Arrigoni e Vittoriana Abate”. E’ quanto afferma in una nota Francesco Palese, segretario del sindacato, liberiRai. L'articolo Rai,: “” L'Opinionista.