Pupo festeggia il 50º anniversario di matrimonio con Anna e il 35º con la compagna Patricia

(Di venerdì 19 luglio 2024)parla con il Corriere di Arezzo delle imminenti nozze d’oro con la moglie, il 28 luglio, che saranno seguite in settembre dal 35°con la. Due storie d’amore che sfidano il tempo con Enzo Ghinazzi in equilibrio tra passato presente e futuro. Imenti della coppia ufficiale, unita da 50 anni, si svolgeranno negli Usa, a New York, con un viaggio che coinvolge venti persone tra figlie, nipoti e parenti.sta per diventare nonno per la quarta volta. Momento clou, in un locale a Brooklyn. Ghinazzi descrive al Corriere le qualità di, “fedele e devota”, conosciuta in Casentino durante una serata con il suo gruppo giovanile, I Preistorici, e annuncia i prossimi impegni artistici nei qualiè organizzatrice impeccabile. In Russia anche un programma tv su Toto Cutugno.