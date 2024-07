Nel conto mi avevano messo 25 euro in più per un piatto che non è mai arrivato Ma li ho inchiodati | un cliente fa le foto al cibo e incastra il titolare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Da sempre, le vacanze sono il momento migliore per scoprire qualcosa di nuovo. Uno dei legami più indissolubili tra il viaggiatore e il luogo di arrivo è indubbiamente il. Molto spesso, però, i ristoratori, approfittandosi magari del divario linguistico che li separa dal turista, scelgono di ritoccare qualche prezzo o di ingannare il povero. Non sempre è così, sia chiaro, anzi, molto spesso l’educazione e il garbo la fanno da padrone. Ma capita che qualcuno si senti truffato e scelga di condividere la sua pessima esperienza sui social. È il caso di un turista, andato in Francia per godersi l’ambiente transalpino e ha scelto di andare in un ristorante. La cena fantastica, almeno per quanto riguarda la qualità dei prodotti.