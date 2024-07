Ncc illegittimo lo stop alle licenze | dalla Consulta uno schiaffo a Salvini e alla lobby dei taxi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una bocciatura per il governo. Ma soprattutto una doccia gelata per i tassisti e un’aperturaconcorrenza degli Ncc, il servizio di noleggio con conducente. La Corte Costituzionale ha bocciato il divieto introdotto nel 2018, poi tenuto in piedi fino a oggi, di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio Ncc finopiena operatività del registro informatico nazionale delle imprese titolari die di autorizzazioni Ncc. Quella legge, spiega la, ha consentito per oltre 5 anni di “alzare una barriera all’ingresso dei nuovi operatori”. Che ora decade dopo aver compromesso la “possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea”. La sentenza riguarda un ricorso presentato dal governo contro una legge della Regione Calabria, guidatadestra con il presidente Roberto Occhiuto.