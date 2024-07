Modigliana ecco il no del Comune all’eolico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il consiglio comunale convocato ieri dal sindaco Jader Dardi, con nove punti all’ordine del giorno, conteneva nel quarto una ‘rogna’: il progetto pubblicato a inizio luglio sul sito del ministero dell’Ambiente, che ha avviato la procedura di valutazione di impatto ambientale da parte dell’impresa ‘Ski W Ab Srl’ con sede a Milano, per realizzare un impianto eolico da otto aerogeneratori (pale) da 6,6 mw ciascuno, per una potenza complessiva dia 52,8 mw, assoggettato a dichiarazione di pubblica utilità, individuando l’impianto nella zona ‘Montebello’, in cima al monte della Chioda.