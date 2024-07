L’ospedale con 30 gradi nei reparti I sanitari | Impossibile lavorare L’Asl replica | Problema risolto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Peggio dei 40all’ombra di luglio ci sono soltanto i 30 aldi Bibbiena. Lo sa bene il personale del reparto di medicina-chirurgia del nosocomio del Casentino che da inizio estate sta lavorando in "condizioni insostenibili", "Lavoriamo con le divise attaccate alla pelle e la biancheria intima inzuppata di sudore - ci raccontano gli operatori- ma a pagarne la conseguenza sono soprattutto i pazienti del reparto che in molti casi sono anziani e persone fragili". A denunciare la situazione è il sindacato NurSind che ieri mattina ha sollevato il, attaccando anche l’aziendaa, sorda dinanzi gli appelli dei. Puntuale era arrivata in giornata anche la risposta del: "siamo già intervenuti, stiamo risolvendo".