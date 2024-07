LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | Inzoli a caccia del podio nel lungo

Leggi tutta la notizia su oasport

16.10: Basso supera 1.91 al secondo tentativo 16.08: Dopo due errori, Basso supera 1.86 al terzo tentativo 16.06: Magagna supera 1.91 al primo tentativo 15.58: Tra poco il via del salto in alto maschile. Ci sono gli azzurri Alberto Basso e Massimo Magagna 15.55: Le altre finali della serata saranno il lancio del disco, i 110 ostacoli, i 100 ostacoli e i 100 piani uomini e donne. 15.52: A seguire la finale del triplo donne, i 5 km di marcia con Serena Di Fabio che svetta nelle liste europee U18 dell'anno con 22:16.77. Terza invece Beatrice Palmonari, 23:44.37 al debutto nella categoria. 15.49: C'è Anita Nalesso tra le favorite della finale del getto del peso. Dopo il doppio successo 800-1500 di Molfetta, l'emiliano Alessandro Casoni ha optato per il doppio giro di pista in cui a giugno ha avvicinato la MPI con 1:49.