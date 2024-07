La fuga e la paura di Giorgia Meloni dopo il no di FdI a von der Leyen | Ma devo ancora trattare con lei

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 luglio 2024) «Dove ci sono socialisti e verdi non possiamo esserci noi». E quindi alla fineha scelto la coerenza nel voto su Ursula von deral Parlamento Europeo. Fratelli d’Italia ha detto no all’ex ministra della Difesa tedesca e il secondo mandato alla presidenza della Commissione Europea comincia senza i voti dell’Italia. Ma la premier ha scelto di non metterci la faccia. E la voce. A parte il video di 49 secondi lanciato sui social dalla presidenza del Consiglio in cui parla di «coerenza» e dice: «Non ho ragione di ritenere che la nostra scelta possa compromettere il ruolo che verrà riconosciuto all’Italia dalla Commissione». E pazienza se c’è chi si è detto «incredulo» della scelta della premier. Che confida nel ribaltamento della maggioranza durante la legislatura. E però con la suamette a rischio il posto in cabina di regia a cui diceva di tenere tanto.