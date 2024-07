Ivan Ljubicic dubbioso su Novak Djokovic | Avrà grandi motivazioni alle Olimpiadi ma poi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Titoli di coda?, ex n.3 del mondo enatore di Roger Federer, ha espresso dei dubbi sul futuro agonistico di. Nettamente sconfitto nella Finale di Wimbledon da Carlos Alcaraz, il campione serbo ha ammesso in conferenza stampa di dover alzare il proprio livello di gioco per essere all’altezza dello spagnolo e anche di Jannik Sinner, che lo aveva sconfitto in maniera chiara nella semifinale degli Australian Open di quest’anno. Ne ha parlatoal media Sportklub. “Boris Becker mi ha recentemente detto che gli sembra cheabbia praticamente accettato la superiorità di Alcaraz e di Sinner. Quello che non ha mai fatto con Nadal e Federer. Sono sicuro che, ma poi cosa farà dopo?“, si è chiesto l’ex giocatore croato. “Il suo è un problema psicologico, non ha certo dimenticato come si gioca tennis.