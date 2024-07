I controlli sul territorio Spuntano due machete

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Due, uno dei quali sporco di sangue, 60 grammi di hashish, cinque grammi di cocaina (suddivisi in 15 involucri) e sei grammi di eroina (suddivisi in 16 involucri). È il bilancio deistraordinari delda parte della Questura, che hanno visto l’impiego di 50 agenti appartenenti a diversi reparti specializzati tra cui le volanti, il reparto Mobile, le unità cinofile antidroga e il reparto Prevenzione Crimine. In particolare, dalle 18 alla mezzanotte di mercoledì scorso, l’attenzione si è concentrata nelle aree della stazione centrale, di piazza XX Settembre e zone limitrofe, particolarmente critiche sotto il profilo della sicurezza e in cui da sempre si registrano diversi episodi di microcriminalità .