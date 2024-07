Fine di un’era niente più 90 Minuto alla domenica | la storica trasmissione cambia giorno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) La radiolina sintonizzata, la schedina da controllare, tante partite in contemporanea. Poi, tutti a vedere 90°in tv. Ma è un calcio che non esiste più, quello in cui disi giocavano tutte le partite e laideata da Maurizio Barendson e Paolo Valenti catalizzava l’attenzione assoluta degli appassionati: adesso, con il cosiddetto spezzatino, la rivoluzione è ormai inevitabile e il calcio di oggi ha “costretto” la Rai a far registrare la vera e propriadi. Già, perché 90°, dopo aver resistito a lungo ed essere diventato sempre più marginale suo malgrado, non andrà più in onda la. Ma non è un addio definitivo, perché non si può mettere in soffitta un pezzo di storia. Semplicemente, trasloca: verrà trasmesso sabato e lunedì sera, in seconda serata, 54 anni dopo la primaedizione.