F1 Frederic Vasseur | Bene nel giro secco più problemi sul passo gara

(Di venerdì 19 luglio 2024) Calato il sipario sulla prima giornata del week end dell’Hungaroring. Nel tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, la Ferrari andava in cerca di risposte sul tema “bouncing”. La criticità del rimbalzo aerodinamico, emersa in maniera chiara in Catalogna, era in cima alla lista delle priorità. Per questo motivo, la scuderia di Maranello ha introdotto un nuovo fondo per risolvere in maniera definitiva la questione. I responsi della pista sono stati tra luci e ombre. Di positivo c’è che lo spagnolo Carlos Sainz si sia trovato abbastanzacon la macchina, chiudendo al terzo posto nell’ordine dei tempi questo day-1, ma nello stesso tempo c’è stato un vistoso calo di rendimento nella simulazione del. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport,: “Abbiamo un buonsul, più complicato il