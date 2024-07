Colpo di fortuna improvviso occhio all’inganno | dietro si nasconde un’amara verità

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 19 luglio 2024) Le truffe sono spesso e volentieri all’ordine del giorno, ma lapuò girare le spalle: cosa prevede il nuovo inganno e a cosa bisogna prestare attenzione. Unaspesso scomoda arriva dalle truffe, in alcuni casi la si scopre però quando è ormai troppo tardi per porvi rimedio. Non fa eccezione in questo caso anche un modus operandi infimo e che sfrutta l’emozione del momento. Basta veramente poco per cadere nella trappola, da qui la scelta di raccontare cosa sia accaduto e come difendersi da episodi del genere. Una semplice e-mail si può trasformare in una truffa – foto CityRumors.itI tentativi dei malviventi sfruttano infatti alcune circostanze che permettono di poterne trarre vantaggi, specialmente dal punto di vista economico. In questo caso ci si spinge oltre e la vicenda assume dei contorni che sembrano quasi un film.