Cina | gruppo di etnia Miao nel Guangxi 1

(Di venerdì 19 luglio 2024) Liuzhou, 19 lug – (Xinhua) – Bambini giocano sotto un antico albero nel villaggio di Wuying, al confine tra la regione autonoma delZhuang, nellameridionale, e la provincia del Guizhou, nellasud-occidentale, il 18 luglio 2024. Il villaggio di Wuying, che vanta una storia di oltre 200 anni, e’ un borgo diche si annida tra le imponenti montagne che si estendono al confine trae Guizhou. In passato, le montagne impervie e il paesaggio accidentato rendevano gli abitanti estremamente poveri. Negli ultimi anni, il villaggio di Wuying ha compiuto sforzi nei settori dell’economia, dell’istruzione, della cultura e dell’unita’ etnica, ecc. per promuovere la vitalizzazione rurale per un ulteriore sviluppo. (Xin) Agenzia Xinhua