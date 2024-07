Chiara Ferragni e l’ennesima frecciatina a Fedez sul divorzio

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 19 luglio 2024)ha ormai voltato definitivamente pagina. Ilconormai è reale e i due avrebbero addirittura avviato le pratiche con i rispettivi avvocati, anche se c’è ancora chi spera in un ipotetico ritorno di fiamma. Nel frattempo, la fashion blogger ci scherza su. Dopo una crisi quasi infinita, iniziata già lo scorso anno durante il Festival di Sanremo, quest’anno, lo scorso febbraio,hanno deciso di chiudere per sempre il loro matrimonio. Una scelta difficile e sofferta, anche per tutta la famiglia, ma necessaria per il loro benessere e per quello dei loro figli, vittime di una “relazione tossica”, come l’ha definita il rapper. Ma a solo qualche mese, l’imprenditrice digitale ci scherza già su.