Call of Duty | le novità della Stagione 5 su MW3 e Warzone

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il campo di battaglia diof: Modern Warfare 3 esi riempie diper l’imminente5, scopriamone alcune L’arrivo di Black Ops 6 non frena minimamente il ritmo sostenuto con il qualeofsi riempie di contenuti, e la5 prossima all’apertura porta con sé una miriade di. Il nuovo DLC BlackCell arriverà il 24 luglio, lo stesso giorno in cui Modern Warfare III eeffettueranno il cambio stagionale. Il bundle BlackCell include Reckoner come nuovo operatore, con tanto di skin in grado di “rivelare occasionalmente il ghoul interiore” qualunque cosa voglia dire. Ad ogni modo, il nuovo operatore è noto per vantare scintille nere e gialle sull’armatura come avrete modo di scoprire mercoledì prossimo. Nell’immagine qui sotto potete vedere la tabella completa dei contenuti.