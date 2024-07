ATP Newport 2024 risultati 19 luglio | la seconda semifinale sarà tra Christopher Eubanks e Marcos Giron

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024)tutta statunitense anche ladell’Infosys Hall of Fame Opendi tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sull’erba outdoor di(Rhode Island, USA): nei quarti di finale della parte bassa del tabellone, disputati nella serata italiana, arrivano le vittorie di. Sofferto il successo dello statunitense, numero 4 del tabellone, che deve ricorrere al tiebreak del terzo set per piegare la resistenza dell’australiano Aleksandar Vukic, testa di serie numero 6, sconfitto con il punteggio di 6-2 4-6 7-6 (3) dopo due ore ed otto minuti di gioco. Nell’altro incontro di giornata, invece, è più agile il successo dello statunitense, numero 2 del seeding, il quale regola in due set un altro australiano, il qualificato Alex Bolt, battuto con lo score di 6-4 6-1 in un’ora e 17 minuti di gioco.