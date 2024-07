Atalanta si unisce al gruppo anche il bomber Gianluca Scamacca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Bergamo – L’domani ritrova il suo. Il 25enne centravanti romano domani si aggrega alnerazzurro dopo aver goduto delle tre canoniche settimane di ferie per smaltire le tossine di una stagione lunghissima, strapositiva in nerazzurro, con 19 gol e il trionfo in Europa League, e poi terminata malissimo con il fallimentare Europeo dell’Italia. Facile immaginare la voglia di rivincita dell’attaccante capitolino dopo la parentesi negativa di Euro2024. Domani la Dea alle 17 sarà allo stadio comunale di Zanica per un nuovo bagno di folla con i tifosi, per un allenamento a porte aperte e una partitella a ranghi misti in famiglia. Per ragioni di capienza l’accesso libero agli spalti sarà consentito solo a 1500 spettatori.