Aerei a terra bloccato anche l’angelo dei trapianti Odissea a Peretola

(Di venerdì 19 luglio 2024) Firenze, 19 luglio 2024 – I disagi negli aeroporti del mondo a causa del “Microsoft Down”, il problema informatico che ha paralizzato numerose attività, hanno colpito. E su un aereo in partenza dal “Vespucci” non c’erano solo turisti con destinazioni vacanzieri: fra gli altri c’eraMassimo Pieraccini, presidente del Nucleo operativo di protezione civile di Firenze. Pieraccini non solo è fondatore e guida dell’associazione, mavolontario attivo: è uno degli “angeli” che quotidianamente gira il mondo per prelevare e/o consegnare le cellule necessarie per il trapianto ai malati di leucemia. Con poco preavviso si viene a sapere che c’è un donatore compatibile, così il volontario deve partire a volte per l’altra parte del mondo e consegnare a stretto giro di posta la sacca di cellule all’ospedale dove verrà effettuato il trapianto.