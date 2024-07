Addio a Cesare Corbelli anima del ’Dopo di noi’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un uomo buono e mite,, di grandi ideali, per i quali combatteva con tenacia, tra i fondatori nel 2008 dell’associazione di volontariato ’Gruppo Genitori La Rondine’, che si occupa dei diritti delle persone disabili, e a lungo custode e manutentore alla Pratina dei campi da calcio ’Magnani’ del Celtic. Si è spento ad 87 anni, e i suoi funerali si sono svolti l’altra mattina in San Terenziano. Lascia la moglie Renata, anche lei per anni volontaria della Rondine, e le figlie Debora (eccezionale vocalist dei Sequencer, coverband dei Pink Floyd) e Morena.