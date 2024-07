Torna il Bando Promozione della Lettura | 100 mila euro per favorire cultura e conoscenza attraverso i libri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Bergamo. FondazioneComunità Bergamasca ripropone anche per il 2024 il, che punta a sostenere l’importanzanella formazionele, a partire dalle biblioteche considerate come luoghi di aggregazione e partecipazione. Lo stanziamento complessivo è di 100– in aumento di 10rispetto al 2023 – di cui 50di Fondi Territoriali di Fondazione Cariplo e 50messi a disposizione dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca. Osvaldo Ranica, Presidente FondazioneComunità Bergamasca: “L’istruzione, lae la socialità vengono appresi all’interno di diversi contesti educativi: la scuola, la famiglia, la comunità; le biblioteche sono un’occasione di condivisione di, espressione di impegno civile e luogo privilegiato di aggregazione.