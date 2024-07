Terremoto Udine oggi 18 luglio 2024 | magnitudo ed epicentro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 18 luglio 2024)giovedì 18Una scossa diè stata registrata, giovedì 18, a Resia, in provincia di, a una profondità di 9 chilometri. Il sisma è stato registrato dall’Ingv con coordinate geografiche (lat, lon) 46.3390, 13.2740 ad una profondità di 9 km. DATI #RIVISTI #ML 3 ore 12:21 IT del 18-07-a 5 km SW Resia (UD) Prof= 9.1 Km #INGV39836812 https://t.co/iupzXwdTBX https://t.co/NmSapstnEh — INGVterremoti (@INGVterremoti) July 18,Il sisma fortunatamente non ha provocato danni a persone o cose ma solo tanto spavento. Diverse persone di, ma anche di altre zone del Friuli-Venezia Giulia subito dopo la scossa hanno scritto sui social testimoniando il proprio spavento. Tutte le scosse diregistratein Italia