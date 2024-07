Stroncato dai carabinieri forestali un traffico illecito di uccelli vivi dei bracconieri

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 18 luglio 2024) FIRENZE – Vasta operazione antibracconaggio, anche in Toscana, deifinalizzata al contrasto delillegale diutilizzati come richiamiin ambito venatorio. L’operazione, nella fase conclusiva, ha visto impegnati 131, tra Lombardia, Toscana, Umbria e Campania. Alla fine sono state 15 le perquisizioni a carico di 14 soggetti indagati di illeciti a danno dell’avifauna protetta in Italia e all’estero. Sono stati sequestrati circa 140mila euro e centinaia dicatturati con mezzi non consentiti.