Spaccio di droga a Cerveteri | baby pusher stanati nella loro base operativa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – Minorenni al “lavoro” per portare avanti l’attività di: un gruppo di ragazzi è stato scoperto grazie ad un’articolata attività d’indagine portata a termine nell’arco di poche ore, i poliziotti del Commissariato di Ladispoli, che sono riusciti ad individuare un appartamento ubicato al secondo piano di uno stabile, utilizzato sistematicamente dal gruppo di ragazzi comeper lo stoccaggio, confezionamento e successivo smercio di sostanza stupefacente che veniva ceduta ad acquirenti che si presentavano per l’acquisto direttamente alla porta dell’appartamento. Il via vai di acquirenti I poliziotti, a seguito di uno specifico servizio di osservazione a, hanno sorpreso 4 individui, di cui 3 minorenni e 1 maggiorenne, nell’atto della cessione della sostanza stupefacente ad un acquirente e sono stati prontamente bloccati e arrestati.