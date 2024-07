Sassuolo Ventidue gol nella prima amichevole

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024)22 alta anaunia 0: Turati (1’ s.t. Consigli), Paz (1’ s.t. Toljan), Romagna (1’ s.t. Miranda), Piccinini (1’ s.t. Tressoldi), Doig (1’ s.t. Missori), Mercati (1’ s.t. Kumi), Boloca (1’ s.t. Obiang), Racic (1’ s.t. Leone, 36’ s.t. Bruno), Alvarez (1’ s.t. Moro), Mulattieri (1’ s.t. Russo), Ceide (1’ s.t. Laurientè). All Grosso ALTA ANAUNIA: Castrovilli; Zucol, Dalla Torre, Pricoco, Paladino, Stefani, Betta, Frara, Malench, Seppi, Larcher. All. Spangaro (entrati a gara in corso Vender, Endrizzi M., Rossi, Gjepali, Bonvicin, Morelli, Endrizzi T., Rosati) Reti: 4’ e 36’ p.t. Paz, 7’, 18’ e 22’, 25’, 26’ e 42’ p.t. Mulattieri, 13’ p.t. Alvarez, 15’ e 30’ p.t. Boloca, 38’ p.t. Racic, 6’ e 28’ s.t. Moro, 9’, 15’, 36’ s.t. e 45’ s.t. (rig.) Russo, 30’ e 33’ s.t. Leone, 38’ s.t. Laurientè, 40’ s.t.